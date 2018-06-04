Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии

- 04.06.2018 16:10
Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии

Московский городской суд в понедельник, 4 июня, озвучил приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинца приговаривают к 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

К слову, обвинение требовало для Сущенко 14 лет заключения.

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. На тот момент журналист находился в отпуске, и был в Москве по личным делам. По звявлениям российской стороны, Роман Сущенко является полковником и кадровым сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он был задержан якобы во время сбора ведомостей о Вооруженных силах РФ.

Сущенко обвинили в шпионаже, и все заседания по его делу проходили в закрытом режиме, поскольку, по заявленю суда, дело содержит государственную тайну.

Сам журналист свою вину отрицает и заявляет, что дело является политически мотивированным.

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