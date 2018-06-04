



2 июня в атмосфере над Африкой взорвался астероид - 04.06.2018 15:32

В субботу, 2 июня, в атмосферу нашей планеты вошел астероид 2018 LA. В поперечнике данный объект составлял порядка 2 метров. Астрономы заявляют, что астероид не достиг поверхности нашей планеты, поскольку полностью сгорел в атмосфере над Африкой.

Зафиксирован астероид был в обсерватории Стюарда в штате Аризона, недалеко от города Тусон, службой Catalina Sky Survey. В момент обнаружения 2018 LA находился на расстоянии от планеты как до орбиты Луны. С помощью телескопа удалось сделать серию снимков астероида, которые вместе с другими данными были переданы в Центр малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории. Специалисты этой обсерватории провели рассчеты на вероятность столкновения с Землей, выяснив траекторию движения астероида.

В Центре по изучению околоземных объектов NASA отметили, что в атмосферу Земли объект наверняка войдет. Отдел по координации планетарной обороны, возглавляемый Линдли Джонсоном, заявил, что беспокоиться о данном астероиде не стоит, так как размеры его весьма небольшие - на порядок меньше других объектов, за которыми Отдел пристально наблюдает и отслеживает.

Южная часть Африки рассматривалась как наиболее вероятное место падения астероида.

С помощью инфразвуковых станций после вхождения объекта в атмосферу Земли удалось установить, что астероид взорвался в небе над Ботсваной. Объект вошел в атмосферу планеты в виде яркого болида, летевшего со скоростью 17 километров в секунду. Объект распался в небе на расстоянии нескольких километров над поверхностью Земли. Вспышку от взрыва астероида могли наблюдать местные жители.

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