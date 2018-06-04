Намерения Савченко о теракте подтвердил полиграф- 04.06.2018 14:45
В пресс-службе СБУ озвучили результаты проверки Надежды Савченко на полиграфе. Было установлено, что Савченко планировала теракты, обсуждая планы с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко, а также Алексеем Тимофеевым.
На основании психофизиологических реакций комиссия экспертов установила, что Надежда Савченко в действительности обсуждала с другими лицами планы касаемо насильственного свержения конституционного строя, лично готовила свержение режима, а также принимала участие в связанных с этим незаконных действиях. Она также принимала участие в обсуждениях и подготовке вооруженного захвата власти, искала и перевозила оружие.
Согласно выводам экспертов, Савченко обсуждала планы убийств глав украинского государства, кроме того, лично распределяла роли участников в покушениях. Она разработала план убийства госчиновников, договаривалась с сообщниками об их участии. Проверка на полиграфе помогла установить, что Савченко планировала осуществить теракты в здании Верховной Рады и в правительственном кватале.
В то же время, все вопросы комиссия экспертов не смогла задать Савченко по причине сознательного противодействия экспертизе. Было решено остановить проведение экспертизы.
Отметим, что Надежду Савченко обвиняют в подготовке террористических актов и государственного переворота. За эти перступления ей грозит лишение свободы сроком на 10-15 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Нардепа задержали и арестовали после того, как 22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Подозрение ей зачитали прямо в помещении парламента.
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