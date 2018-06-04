Намерения Савченко о теракте подтвердил полиграф

- 04.06.2018 14:45
Намерения Савченко о теракте подтвердил полиграф

В пресс-службе СБУ озвучили результаты проверки Надежды Савченко на полиграфе. Было установлено, что Савченко планировала теракты, обсуждая планы с Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко, а также Алексеем Тимофеевым.

На основании психофизиологических реакций комиссия экспертов установила, что Надежда Савченко в действительности обсуждала с другими лицами планы касаемо насильственного свержения конституционного строя, лично готовила свержение режима, а также принимала участие в связанных с этим незаконных действиях. Она также принимала участие в обсуждениях и подготовке вооруженного захвата власти, искала и перевозила оружие. 

Согласно выводам экспертов, Савченко обсуждала планы убийств глав украинского государства, кроме того, лично распределяла роли участников в покушениях. Она разработала план убийства госчиновников, договаривалась с сообщниками об их участии. Проверка на полиграфе помогла установить, что Савченко планировала осуществить теракты в здании Верховной Рады и в правительственном кватале.

В то же время, все вопросы комиссия экспертов не смогла задать Савченко по причине сознательного противодействия экспертизе. Было решено остановить проведение экспертизы.

Отметим, что Надежду Савченко обвиняют в подготовке террористических актов и государственного переворота. За эти перступления ей грозит лишение свободы сроком на 10-15 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Нардепа задержали и арестовали после того, как 22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Подозрение ей зачитали прямо в помещении парламента.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: савченко на полиграфе, савченко и детектор лжи

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах снова сломали цветочные часы Директор городского коммунального предприятия "Міськсвітло" Вадим Чубатюк рассказал, что 4 июня была обнаружена поломка цветочных
- 04.06.2018 17:56
Как избавиться от судороги в ногах Нередко люди жалуются на судороги, которые возникают в ногах. Причины могут быть разнообразными - от физического
- 04.06.2018 17:39
Итоги ЗНО 2018 по биологии на Буковине На Буковине прошло ЗНО 2018 по биологии. Всего в Черновицкой области функционировало 9 пунктов тестирования
- 04.06.2018 17:12
Новоселиця отримала поліцейську станцію Відтепер правоохоронці швидше реагуватимуть на правопорушення у населеному пункті
- 04.06.2018 16:52
Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии Московский городской суд в понедельник, 4 июня, озвучил приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинца
- 04.06.2018 16:10
Взрыв в Черновцах возле психбольницы 4 06 2018 Как стало известно, в Черновцах в районе психиатрической больницы, что находится на улице Мусоргского
- 04.06.2018 15:35
2 июня в атмосфере над Африкой взорвался астероид В субботу, 2 июня, в атмосферу нашей планеты вошел астероид 2018 LA. В поперечнике данный объект составлял
- 04.06.2018 15:32
За вихідні в Чернівецькій області сталось 4 ДТП Внаслідок автопригод шестеро буковинців з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичних установ.
- 04.06.2018 14:18
В ЕС планируют создать единую армию В долгосрочкой перспективе Европейский Союз нуждается в единой армии, которая позволит увеличить активность на международной арене
- 04.06.2018 12:37
В Черновцах женщина хотела незаконно вывезти ребенка за границу В пункте пропуска Черновцы-авиа накануне ночью была предпринята попытка незаконно вывезти с территории Украины
- 04.06.2018 12:09

Всі новини