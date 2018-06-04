



За вихідні в Чернівецькій області сталось 4 ДТП - 04.06.2018 14:18

Внаслідок автопригод шестеро буковинців з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичних установ.

В ночі 2 червня в селищі Красноїльськ по вулиці Штефана Чел Марі автомобіль «ВАЗ» під керуванням 22-річного жителя Путильщини не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на огорожу. В результаті автопригоди пасажир даного автомобіля був госпіталізований до медичної установи району з різано-рваною раною шиї та обличчя.

Інша автопригода трапилася 3 червня близько опів на сьому вечора по вулиці Головній в селі Кам’яній Сторожинецького району. Автомобіль «РЕНО» не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із мотоциклом «BOXER x150», який рухався в попутному напрямку. 55-річного водія мотоцикла з діагнозом «перелом кісток таза» було госпіталізовано до Сторожинецької ЦРЛ.

Того ж дня на автодорозі села Зелена Липа Хотинського району, 21-річний водій автомобіля «VOLKSWAGEN» не врахував дорожньої обстановки в наслідок чого в’їхав в дерево. В наслідок автопригоди водія та 19-літню пасажирку госпіталізовано до неврологічного відділення Хотинської лікарні.

Ще одна авто-пригода трапилася в ночі 4 червня в селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району. 25-річний водій автомобіля «АУДІ», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення з автомобілем «МЕРСЕДЕС». В результаті ДТП двох пасажирів та водія автомобіля «МЕРСЕДЕС» доставили до медичної установи з численними тілесними ушкодженнями.

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини