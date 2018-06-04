



В ЕС планируют создать единую армию - 04.06.2018 12:37

В долгосрочкой перспективе Европейский Союз нуждается в единой армии, которая позволит увеличить активность на международной арене, а также сэкономить средства. Такое мнение в недавнем интервью озвучил глава Европейского парламента Антонио Таяни.

Еврочиновник отметил, что без единой оборонной стратегии о единой внешней политике в настоящее время не может быть и речи.

Таяни отметил, что Евросоюз располагает 28 армиями, которые занимаются примерно одним и тем же. По его словам, необходимо усилить в данной области сотрудничество, благодаря чему удастся упрочить свое место в мире и, что немаловажно, существенно сэкономить.

Корреспондент немецких изданий Die Welt и Welt am Sonntag Рихард Герцингер недавно отмтеил, что масштабы глобальной беспомощности Европейского Союза удалось увидеть и оценить после сообщения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Также удалось дать оценку стратегической и моральной дезориентированности блока.

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