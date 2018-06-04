В Черновцах женщина хотела незаконно вывезти ребенка за границу- 04.06.2018 12:09
В пункте пропуска Черновцы-авиа накануне ночью была предпринята попытка незаконно вывезти с территории Украины несовершеннолетнего ребенка.
На паспортный контроль во время оформления пассажиров авиарейса Черновцы-Анталия прибыла украинка. Она планировала отправиться самолетом в Италию вместе с несовершеннолетним мальчиком. Для проверки женщина предоставила перечень документов, в том числе и заверенное нотариусом доручение на вывоз ребенка за границу от обоих родителей. Сотрудники пограничной службы при проверке документа обнаружили отсутствие подписей родителей в поручении, что свидетельствовало о незаконной выдаче документа.
Кроме того, было установлено, что родители ребенка на момент выдачи поручения вовсе не находились на территории Украины.
Представителей Национальной полиции Украины в Черновицкой области проинформировали о данном происшествии.
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