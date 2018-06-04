



В Великобритании отыскали столетний шоколад - 04.06.2018 11:42

В коллекции вещей, принадлежавших британцу-герою Первой мировой войны обнаружили девять плиток отлично сохранившегося шоколада. Отмечается, что возраст сладостей превышает 100 лет - британцу шоколад был подарен на Рождество в 1914 году.

Плитки шоколада вместе с остальными вещами были выставлены на аукцион. Как отметил директор аукционного дома, шоколад изготовлен британской фирмой Cadbury из какао-бобов, поставляемых Сент-Люсией, Гренадой и Таиландом. Колониальный шоколад в армию направляли в первую зиму войны.

Коллекция вещей сохранилась практически в целостном виде. В список вошли шоколад, спички и табак, солдат, которому предназначался этот презент, не любил сладкое и предпочитал не курить.

Несмотря на то, что шоколад сохранился наилучшим образом, аукционер посоветовал воздержаться от его употребления. Дело в том, что у шоколада есть свой срок годности, который за 100 лет успел истечь несколько раз. И кроме того, спустя определенное время шоколад может стать даже опасным.

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