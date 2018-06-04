В Черновцах заминировали здание ОГА 4 06 2018- 04.06.2018 10:44
4 июня, в понедельник, стало известно о минировании здания Черновицкой областной государственной администрации по адресу улица Грушевского, 1.
Порядка 400 сотрудников администрации были эвакуированы из здания. Люди повыходили на улицу.
Некоторые отмечали, что внутри здания ощущался запах газа. В полиции же сообщили, что поступило сообщение о заминировании на третьем этаже здания ОГА.
В настоящее время улица Котляревского, прилегающая к улице Грушевского, где находится заминированное здание, перекрыта.
Кроме того, поиски взрывчатки также проводятся и в городской ратуше на Центральной площади, 1. Оттуда также эвакуировали всех сотрудников, было перекрыто движение по периметру здания.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Черновцах снова сломали цветочные часы Директор городского коммунального предприятия "Міськсвітло" Вадим Чубатюк рассказал, что 4 июня была обнаружена поломка цветочных
- 04.06.2018 17:56
- 04.06.2018 17:56
Как избавиться от судороги в ногах Нередко люди жалуются на судороги, которые возникают в ногах. Причины могут быть разнообразными - от физического
- 04.06.2018 17:39
- 04.06.2018 17:39
Итоги ЗНО 2018 по биологии на Буковине На Буковине прошло ЗНО 2018 по биологии. Всего в Черновицкой области функционировало 9 пунктов тестирования
- 04.06.2018 17:12
- 04.06.2018 17:12
Новоселиця отримала поліцейську станцію Відтепер правоохоронці швидше реагуватимуть на правопорушення у населеному пункті
- 04.06.2018 16:52
- 04.06.2018 16:52
Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии Московский городской суд в понедельник, 4 июня, озвучил приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинца
- 04.06.2018 16:10
- 04.06.2018 16:10
Взрыв в Черновцах возле психбольницы 4 06 2018 Как стало известно, в Черновцах в районе психиатрической больницы, что находится на улице Мусоргского
- 04.06.2018 15:35
- 04.06.2018 15:35
2 июня в атмосфере над Африкой взорвался астероид В субботу, 2 июня, в атмосферу нашей планеты вошел астероид 2018 LA. В поперечнике данный объект составлял
- 04.06.2018 15:32
- 04.06.2018 15:32
Намерения Савченко о теракте подтвердил полиграф В пресс-службе СБУ озвучили результаты проверки Надежды Савченко на полиграфе. Было установлено, что Савченко планировала теракты
- 04.06.2018 14:45
- 04.06.2018 14:45
За вихідні в Чернівецькій області сталось 4 ДТП Внаслідок автопригод шестеро буковинців з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичних установ.
- 04.06.2018 14:18
- 04.06.2018 14:18
В ЕС планируют создать единую армию В долгосрочкой перспективе Европейский Союз нуждается в единой армии, которая позволит увеличить активность на международной арене
- 04.06.2018 12:37
- 04.06.2018 12:37