



В Черновцах заминировали здание ОГА 4 06 2018 - 04.06.2018 10:44

4 июня, в понедельник, стало известно о минировании здания Черновицкой областной государственной администрации по адресу улица Грушевского, 1.

Порядка 400 сотрудников администрации были эвакуированы из здания. Люди повыходили на улицу.

Некоторые отмечали, что внутри здания ощущался запах газа. В полиции же сообщили, что поступило сообщение о заминировании на третьем этаже здания ОГА.

В настоящее время улица Котляревского, прилегающая к улице Грушевского, где находится заминированное здание, перекрыта.

Кроме того, поиски взрывчатки также проводятся и в городской ратуше на Центральной площади, 1. Оттуда также эвакуировали всех сотрудников, было перекрыто движение по периметру здания.

Платиновая Буковина, Черновцы

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