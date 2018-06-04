4 июня - ЗНО 2018 по биологии

- 04.06.2018 10:14
4 июня - ЗНО 2018 по биологии

Тестирование по биологии в рамках основной сессии ЗНО 2018 состоится в понедельник, 4 июня. 82 тысячи абитуриентов зарегистрировались для участия в ЗНО по данному предмету.

Допуск в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50, и к тестами участники приступят, как всегда, в 11:00.

При себе участники в обязательном порядке должны иметь приглашение-пропуск, сертификат участника ЗНО (оригинал), а также документ, удостоверяющий личность, который указан в сертификате.

Желательно иметь с собой также несколько ручек с чернилами насыщенного черного цвета. По желанию можно взять с собой бутылку питьевой воды - прозрачную, без этикеток.

ЗНО 2018 по биологии будет состоять из 48 тестов, разбитых на три категории. На выполнение всех заданий предоставляется 120 минут. Максимум при выполнении всех заданий ЗНО 2018 по биологии участник может набрать 80 баллов. По желанию результате тестирования по этому предмету может быть зачислен в качестве государственной итоговой аттестации по биологии.

 

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