Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни 25 человек

- 04.06.2018 10:04
Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни 25 человек

В Гватемаеле произошло извержение вулкана Фуэго, в результате которого насчитывается по меньшей мере 25 погибших. Число пострадавших превысило отметку в 300 человек.

Местные власти сообщают об эвакуации более 2 тысяч людей.

Село Эль Родео пострадало в результате происшествия больше всего, поскольку этот населенный пункт оказался на пути движения потока лавы. Некоторые из местных жителей оказались заблокированы в собствненых домах и сгорели заживо. У спасателей также возникли трудности с доступом к селу Ла Либертад. Отмечается, что там тоже могут быть погибшие.

Из-за пепла на взлетно-посадочной полосе был закрыт Ла Аврора - главный аэропорт Гватемалы. По заявлению президента страны Джимми Моралеса, по меньшей мере в трех регионах страны извержение вулкана привело к разрушениям.

Вулкан Фуэго находится недалеко от популярного туристического города Антигуа. Расстояние между Фуэго и столицей Гватемалы составляет порядка 40 км. Извержение этого вулкана в нынешнем году - сильнейшее за последние несколько десятков лет.

 

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Ключові слова: гватемала вулкан, извержение вулкана 2018

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