Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни 25 человек- 04.06.2018 10:04
В Гватемаеле произошло извержение вулкана Фуэго, в результате которого насчитывается по меньшей мере 25 погибших. Число пострадавших превысило отметку в 300 человек.
Местные власти сообщают об эвакуации более 2 тысяч людей.
Село Эль Родео пострадало в результате происшествия больше всего, поскольку этот населенный пункт оказался на пути движения потока лавы. Некоторые из местных жителей оказались заблокированы в собствненых домах и сгорели заживо. У спасателей также возникли трудности с доступом к селу Ла Либертад. Отмечается, что там тоже могут быть погибшие.
Из-за пепла на взлетно-посадочной полосе был закрыт Ла Аврора - главный аэропорт Гватемалы. По заявлению президента страны Джимми Моралеса, по меньшей мере в трех регионах страны извержение вулкана привело к разрушениям.
Вулкан Фуэго находится недалеко от популярного туристического города Антигуа. Расстояние между Фуэго и столицей Гватемалы составляет порядка 40 км. Извержение этого вулкана в нынешнем году - сильнейшее за последние несколько десятков лет.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.06.2018 17:56
- 04.06.2018 17:39
- 04.06.2018 17:12
- 04.06.2018 16:52
- 04.06.2018 16:10
- 04.06.2018 15:35
- 04.06.2018 15:32
- 04.06.2018 14:45
- 04.06.2018 14:18
- 04.06.2018 12:37