Бюджет Буковини поповнився за 5 місяців на 1 млрд грн

- 04.06.2018 09:25
Бюджет Буковини поповнився за 5 місяців на 1 млрд грн

Упродовж січня – травня 2018 року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до бюджетів усіх рівнів 1026,5 млн. грн. податків та зборів, з них по м. Чернівці – 953,3 млн. грн.; Глибоччині – 73,2 млн. грн. Порівняно з минулим роком податкові надходження зросли на 193,9 млн. грн., або на 23,3 відсотки.

Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на додану вартість – 151,0 млн. грн.; податку на доходи фізичних осіб – 523,0 млн. грн., податку на прибуток – 79,9 млн. грн., плати за землю – 65,7 млн. грн.

Платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 93,7 млн. грн., що на 18,9 млн. грн. більше, ніж у минулому році.

Вагомим джерелом надходжень місцевих бюджетів є акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, який наповнив місцеву казну на 35,6 млн. грн.

До держбюджету платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили цього року 43,3 млн. грн. військового податку та 7,6 млн. грн. податку з пасивних доходів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: платники до бюджету, чернівецька податкова

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