



Чернівецька поліція влаштувала свято для дітей по всій Буковині - 04.06.2018 09:13

Участь в організації розважальних заходів для дітвори та приємні сюрпризи малюкам з нагоди свята стали вже традиційними для поліціянтів.

У різних райцентрах області з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей розгорнуто "Алеї професій". Особливості своєї роботи дітлахам демонстрували працівники місцевих відділів і відділень поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та служби екстреної медичної допомоги. Малеча зацікавлено розглядала нові спеціальні автомобілі для виконання службових обов'язків та розпитувала правоохоронців про можливості сучасного транспорту й поліцейського спорядження.

Групи реагування патрульної поліції Хотинського, Вижницького, Глибоцького відділень, а також Кіцманського та Сторожинецького відділів поліції здійснили супровід 19-ти автобусів з дітьми до місця відпочинку у селі Миговому на Вижниччині. Для безпечної поїздки близько тисячі дітлахів було задіяно шість поліцейських екіпажів.

Уже традиційно буковинські поліціянти долучаються до здійснення дитячих мрій під час благодійного фестивалю «Буковинська мрія», що проходить у гірському туристичному комплексі "Мигово". Організований благодійним фондом "Я майбутнє України", захід дає дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та діткам з інвалідністю можливість знову повірити у диво.

Цьогоріч правоохоронці здійснили мрію ще одного маленького мрійника. Новенький сучасний планшет і спортивний костюм другокласнику з Тлумацького інтернату, що на Івано-Франківщині, вручив начальник сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області Микола Басараб.

Святкову програму для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, організувала у туристично-розважальному комплексі «Сонячна долина» Служба у справах дітей Чернівецької ОДА. Там з робочими буднями правоохоронців дітвору знайомили працівники Новоселицького відділення поліції, вибухотехнічної й кінологічної служб та інспектори ювенальної превенції.

А в Чернівцях у кінотеатрі "Red" свято для дітлахів поліція організувала спільно з благодійниками, волонтерами та службою у справах дітей Чернівецької міськради. Півсотні дітей з сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах і родин учасників АТО взяли участь у розважальній програмі з аніматорами, конкурсами, солодощами та подарунками. На завершення організатори влаштували малечі перегляд мультфільму.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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