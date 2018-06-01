



Стоматология в Украине должна быть бесплатной - Богомолец - 01.06.2018 17:54

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что к первичной медицинской помощи относится большая часть стоматологических услуг. А первичная медпомощь предоставляется пациентам бесплатно, то есть, за счет государственных средств.

Народный депутат отметила, что 70% украинских стоматологов по квалификационным характеристикам входят в число медиков первичного звена и работают на первичном уровне. Что же касается законодательной базы, то все стомалотоги в Украины относятся ко вторичному уровню медпомощи.

В связи с этим Богомолец выдвинула предложение разработать законопроекты, согласно которым стоматология может быть определена как отдельный вид медицинской помощи. Во время круглого стола в Верховной Раде компетентные правительственные органы получили соответствующие поручения.

Народный депутат отметиа, что виды стоматологических услуг необходимо разделить по звеньям медицинской помощи - первичной, вторичной или третичной.

По факту, ситуация в Украине с заболеваниями ротовой полости и зубов - катастрофическая, поскольку все виды стоматологических услуг в стране предоставляются на платной основе.

Платиновая Буковина

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