



В Черновцах пропала 17-летняя девочка - 01.06.2018 16:50

17-летняя черновчанка Анастасия Илащук пропала 30 мая 2018 года. Родственники девушки распространяют сообщения о предварительных розысках в социальных сетях.

Как стало известно, вечером среды, 30 мая, Анастасия вышла на пробежку, после чего домой уже не вернулась. Ее мобильный телефон не отвечает - он выключен.

Сообщается, что последний раз Анастасию видели на улице Дзержика (микрорайон Роша), недалеко от школы №8. Сестра девушки Юлия подтвердила, что Анастасия с того времени домой не возвращалась.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефону сестры Юлии - 050 872 45 33.

Платиновая Буковина, Черновцы

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