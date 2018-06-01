В мае 2018 года на Донбассе погибло 10 мирных жителей- 01.06.2018 16:30
Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил отчет по Донбассу за май 2018 года.
По словам Хуга, в прошлом месяце в зоне военного конфликта погибло 10 гражданских лиц. Также сообщается о 25 раненных на Донбассею
Представитель ОБСЕ отметил, что стороны конфликта почти четыре года назад давали обещания о прекращении насилия и предупреждении жертв среди гражданского населения.
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Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе наращивают вооружения и стягивают боевую технику. В ОБСЕ отчитались, что в районе Луганска беспилотниками патруля были замечены порядка 100 танков.
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