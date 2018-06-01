



Метро в Венесуэле стало бесплатным - 01.06.2018 16:18

53 станции метро в столице Венесуэлы Каракасе теперь пускают для проезда людей, у которых нет билетов. Причем, дело не в безбилетниках, а в невозможности напечатать билеты - в стране банально закончилась бумага.

Напомним, что в настоящее время Венесуэла находится в стадии жесткого экономического кризиса. Многие продукты и даже предметы обихода - в страшном дефиците, причем, не хватает самых разных твоаров. На этот раз нехватка бумаги для печати билетов в метро привела к решению сделать проезд бесплатным.

Бумагу, на которой в Венесуэле печатают билеты для метро, закупают за рубежом, как и используемое в самом метрополитене оборудование.



После того, как власти перестали выделять для метро средства на закупку сырья для изготовления билетов, в метро разрешили пассажирам пользоваться транспортом без проездных билетов. То есть, по факту - бесплатно.

К слову, в Каракасе метро пользуется порядка 2 миллионов граждан каждый день.

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