



В Черновцах сломались три троллейбуса 11 маршрута - 01.06.2018 15:33

Три из четырех новых троллейбусов Литан, прибывших из Днепра, которые обслуживат маршрут №11, сломаны.

В Черновицком троллейбусном управлении отметили, что вчера вечером на углу улицы Головной и проспекта Независимости вышел из строя один из новых троллейбусов. Его направили в троллейбусное управление для выяснения причин неисправностей.

Два других сломались уже сегодня, 1 июня. У одной из машин разрядилась аккумуляторная батарея. К слову, для троллейбусов из Днепра - это не первая поломка. 21 мая у одного из троллейбусов сгорел транзистор. Специалисты компании-производителя Южмаш попытались выяснить, почему данная деталь вышла из строя так быстро. Между тем, на транзисторы действует гарантия 18 месяцев,и новую запчасть оперативно доставили в Черновцы.



Напомним, в Черновцах на маршруте №11 (улица Южно-Окружная - мкр Садгора) заработали новые троллейбусы завода Южмаш, доставленные из Днепра. Это большие низкопольные машины, способные работать как от контактной сети, так и на аккумуляторах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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