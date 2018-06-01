



Поліція затримала чернівчанку під час збуту наркотиків - 01.06.2018 15:19

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку коштує понад 60 тисяч гривень. За збут наркотичних речовин зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

31 травня поліцейські Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області в ході проведення оперативно–розшукових заходів задокументували та припинили злочинну діяльність 35-річної чернівчанки.

Порушниця займалася розповсюдженням амфетаміну та канабісу на території міста та області. Поліцейські затримали на гарячому наркозбувачку під час збуту наркотичних речовин.

У зловмисниці правоохоронці вилучили 160 грамів амфетаміну, значну кількість канабісу, електронні ваги, пластикові коробки, поліетиленові пакети та інший посуд та інвентар, які остання використовувала для фасування наркотиків.

Слідчі оголосили порушниці підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

ЇЇ затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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