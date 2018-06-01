Предприниматели восстановили контейнера Калинки после пожара

- 01.06.2018 14:42
Предприниматели восстановили контейнера Калинки после пожара

Предприниматели пятого сектора Калиновского рынка в Черновцах, пострадавшие в результате пожара 19 марта, возобновили пострадавшие рабочие места.

Исполняющий обязанности директора ГТК "Калиновский рынок" Игорь Маслянчук отметил, что некоторые предприниматели завершают работы - остается только завершить внутреннюю отделку контейнеров. Впрочем, есть и такие, кто возобновил торговлю.

И.о. директора отметил, что огнем полностью было уничтожено 43 торговых павильона, тогда как еще 8 лишь частично оказались повреждены в результате пожара.

Виктор Колодривский, который является начальником Черновицкого городского отдела Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациями в Черновицкой области, отметил, что с пожарными реконструкция рабочих мест предпринимателей не согласовывалась.

Напомним, что предпринимателям, пострадавшим в результате масштабного пожара на Калиновском рынке, выделили возвратную финансовую помощь. На размер помощи влияла площадь поврежденного контейнера. Отмечалось, что предпринимателям за один контейнер выделили помощь порядка 150 тысяч гривен каждому.

Платиновая Буковина, Черновцы

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