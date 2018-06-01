



Предприниматели восстановили контейнера Калинки после пожара - 01.06.2018 14:42

Предприниматели пятого сектора Калиновского рынка в Черновцах, пострадавшие в результате пожара 19 марта , возобновили пострадавшие рабочие места.

Исполняющий обязанности директора ГТК "Калиновский рынок" Игорь Маслянчук отметил, что некоторые предприниматели завершают работы - остается только завершить внутреннюю отделку контейнеров. Впрочем, есть и такие, кто возобновил торговлю.

И.о. директора отметил, что огнем полностью было уничтожено 43 торговых павильона, тогда как еще 8 лишь частично оказались повреждены в результате пожара.

Виктор Колодривский, который является начальником Черновицкого городского отдела Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациями в Черновицкой области, отметил, что с пожарными реконструкция рабочих мест предпринимателей не согласовывалась.

Напомним, что предпринимателям, пострадавшим в результате масштабного пожара на Калиновском рынке, выделили возвратную финансовую помощь . На размер помощи влияла площадь поврежденного контейнера. Отмечалось, что предпринимателям за один контейнер выделили помощь порядка 150 тысяч гривен каждому.

Платиновая Буковина, Черновцы

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