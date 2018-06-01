



Камеры МКС сняли НЛО на видео - 01.06.2018 13:05

На Международной космической станции камеры зафиксировали загадочный объект, зависший наз Землей. Видео было опубликовано в сети, его мы приводим ниже.

Пользователи погагают, что камерам МКС удалось заснять очередной корабль инопланетян.

Как отмечается, видео было записано 27 мая, в тот момент, когда Международная космическая станция заходила на ночную сторону нашей планеты. С помощью камеры удалось зафиксировать на видео странный объект внушительных размеров.

Данный объект излучал и свет и будто бы завис над Землей, время от времени демонстрируя ту или иную активность. Круглое образование спустя некоторео время исчезло из поля зрения. До сих пор не установлено, что именно за объект был запечатлен камерой МКС.

Уфологи уверены, что на видео действительно попал корабль представителей инопланетных цивилизаций, которые продолжают вести наблюдения за Землей. Между тем, нашлись и скептики, которые отмечают, что объект на видео - не более чем эффект от помехов из-за космической оптики.

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