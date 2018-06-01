



Транш МВФ находится под угрозой срыва - 01.06.2018 11:36

Последние решения Кабинета министров Украины касаемо ограничений полномочий Министерства финансов и переподчинения Государственной фискальной службы вызвали недовольство со стороны МВФ. Об этом говорится в письме главы миссии ВМФ в Украине Рона ван Рудена, которое было направлено на адрес украинского правительства 29 мая.

Представитель фонда отметил, что таким образом Украина нарушает взятые во время получения предыдущего транша обязательства. Дело касается постановлений Кабмина, которыми Министерство финансов лишено полномочий утверждать финансовые документы правительства. Причем, эти постановления не были опубликованы.

По словам Министра финансов Украины Александра Данилюка, Минфин уже получил такие решения Кабинета министров, но ни аппарат Кабмина, ни финансовое ведомство еще проекты постановлений не обнародовали. Министр отметил, что обнародование данного решения нанесло бы стране серьезный удар и поставило бы программу МВФ под угрозу срыва. Если данные решения будут опубликованы, министерство финансов намерено оспорить оба решения, как отметил чиновник, и выразил надежду, что правительство не решится на такой шаг.

Информацию о принятии решений в пресс-службе Премьер-министра Украины опровергли. По словам правительственного аппарата, вопрос применения "молчаливого согласия" поднимался на закрытом заседании, и его намеревались задействовать только в тех случаях, в которых Министерство финансов тянуло бы с согласованием документов.

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