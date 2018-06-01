На Землю надвигается мощная магнитная буря

- 01.06.2018 11:13
На Землю надвигается мощная магнитная буря

На Землю с обсерватории солнечной динамики NASA был передан снимок активного региона на поверхности Солнца.

Отмечаются небольшие вспышки, причем, небольшие по меркам светила, так как их размеры местами превышают диаметр Земли.

В течение 23-25 мая обсерватория вела пристальные наблюдения за активным регионом на поверхности Солнца.

Напомним, ранее мы писали о расписании магнитных бурь в июне 2018 года.

Специалисты NASA отмечают, что на поверхности звезды активные области представляют собой области интенсивной магнитной энергии. Уже 1 июня до Земли доберутся вызванные солнечной активностью магнитные колебания, пока что слабые. Они перерастут уже на следующий день, 2 июня, в магнитную бурю класса G2. Кроме того, влияние Солнца на нашу планету посредством колебаний геомагнитного поля будет ощущаться в ближайшие несколько дней - с 3 по 5 июня включительо.

Вспышки представляют собой процесс выделения энергии в атмосфере Солнца, сопровождающийся взрывной активностью. Все слои солнечной атмосферы оказываются задействованы при вспышках - это касается и фотосферы, и хромосферы, и солнечной короны. Как правило, импульскная фаза солнечных вспышек длится не более нескольких минут. При этом, высвобождается колоссальное количество энергии, которое можно сравнить с миллиардами мегатонн в тротилловом эквиваленте.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вспышки на солнце, магнитные бури июнь 2018

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