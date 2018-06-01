Глава КНДР намерен встретиться с Путиным- 01.06.2018 10:21
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и сообщил о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вполне вероятно, что предстоящая встреча может быть приурочена к 70-летию установления между Россией и КНДР дипломатических отношений.
Кроме того, на встрече с Лавровым лидер Пхеньяна заявил, что он продолжит демонстрировать последовательную, неизменную и твердую волю к денуклеаризации Корейского полуострова. Напомним, что 26 мая состоялся демонтаж ядерного полигона Пунгери в КНДР.
В блийшее время была запланирована встреча главы КНДР с президентом США дональдом Трампом. Однако, Трамп встречу отметил, но не стал отказываться от того, что все же надеется вступить в диалог с Ким Чен Ыном.
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