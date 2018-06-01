



ЗНО 2018 по английскому языку 1 06 2018 - 01.06.2018 09:43

В рамках основной сессии внешнего независимого оценивания сегодня, 1 июня, состоится тестирование по английскому языку. Начало тестирования - традиционно в 11:00. Допуск в пункты проведения ЗНО осуществляется с 10:15 до 10:50. Доля этого при себе необходимо иметь приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ЗНО, а также указанный в сертификате документ, удостоверяющий личность.

В течение 150 минут предлагается выполнить 59 тестовых заданий по английскому языку.

Так, в часть "Понимание речи на слух (аудирование)" входят задания с 1 по 16. 17-32 части - это раздел "Чтение", задания с 49 по 58 в части "Использование языка", а также №59 - часть "Письмо". Результат тестирования по английскому языку будет переведен в баллы по 12-балльной системе и зачислен к качестве государственной итоговой аттестации по этому предмету. Кроме того, результат ЗНО по английскому языку может быть использован для поступления в вузы.

Участники ЗНО собираются у пункта тестирования в школе №24 в Черновцах

При правильном выполнении всех заданий участник может макимально набрать 72 тестовых баллов. Для зачисления как результат государственной итоговой аттестации максимум можно набрать 56 тестовых баллов.

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Начинается тестирование с части "Понимание речи на слух (аудирование)". Для проверки качества звука участникам предлагают прослушать фрагмент аудиозаписи. Если никаких замечаний не возникнет, в аудиторном протоколе один из участников ставит подпись. Если в результате прослушивания к записи возникнут вопросы, то инструктору необходимо сообщить о проблеме, предварительно подняв руку. Инструктор проведет необходимые мероприятия в рамках инструкции, чтобы обеспечить участникам качественный звук на этапе аудирования. На выполнение этого этапа выделено 30 минут. По очереди участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей длительностью от 10 секунд до 3 минут. Кадждй блок фрагментов текста можно будет прослушать дважды. Паузы в записи будут различнй длительности. Это позволит участникам ЗНО ознакомиться с формулировкой тестовых заданий и выполнить их в тестовой тетради. После того, как все участники прослушают все записи, будет предоставлено еще до 10 минут, чтобы перенести в бланк А ответы на тестовые задания.

К остальным блокам тестрирования по английскому языку абитуриенты приступают после аудирования. Их можно выполнять в любом порядке.

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