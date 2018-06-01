Про відповідальність за невчасне декларування доходів- 01.06.2018 09:36
Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників податків, що за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня року, що настає за звітним, платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Відповідальність визначено п.126.1 ст.126 Податкового кодексу України.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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