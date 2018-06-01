



В Черновцах состоится выставка роботов 3 06 2018 - 01.06.2018 09:14

В Черновцах состоится выставка роботов, а также мастер-классы по 3D-моделированию, которые организует центр робототехники BOTEON.

Мероприятия состоятся в воскресенье, 3 мая, на Театральной площади в рамках культурно-урбанистического фестиваля "Мастерская города 2018".

Гости фестиваля могут увидеть рлбота-балансира, робота-жука, робота из мульфильма "Валли", робота с мимическим лицом. Кроме того, можно опробовать на себе технологии виртуальной реальности с помощью VR-очков, принять участие в боях роботов с помощью мобильных платформ, а также получить массу полезной и интересной информации о развитии современных технологий, в особенности, в плане виртуальной реальности.

Для 40 детей в возрасте от 8 лет проведут мастер-классы по 3D-печати, расскажут об особенностях данной технологии, о характеристиках и свойствах 3D-принтеров, их функционале и строении. Также участники мастер-класов могут создать проекты собственных 3D-моделей и даже напечатать их.

Участие в мастер-классах от BOTEON - абсолютно бесплатное. еобходимо лишь заранее зарегистрироваться по телефону (099) 171 81 29 либо заполнить простую анкету https://goo.gl/Tv1XrG .

Платиновая Буковина, Черновцы

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