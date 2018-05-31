В Дании в общественных местах запретили закрывать лицо

- 31.05.2018 17:35
В Дании в общественных местах запретили закрывать лицо

31 мая в Дании был законодательно утвержден запрет ношения в общественных местах предметов одежды, которые полностью закрывают лицо. Запрет вступит в силу с 1 августа 2018 года.

Так, в стране будет запрещено носить никаб и паранджу, которые являются элементом национальной одежды мусульманок. Аналогичный запрет уже действует в Бельгии с 2017 года.

Правоценстристское правительство подало законопроект, который нашел поддержку у правых популистов и социал-демократов. Если нарушение будет зафиксировано впервые, штраф составит до 1000 крон, или 134 евро. Все последующие нарушения будут наказываться штрафом, превышающим первичный в 10 раз. В Дании, где численность населения достигает почти 6 миллионов человек, по данным на 2010 год насчитывается порядка 200 мусульманских женщин, которые полностью закрывали свои лица одеждой.

Для традиционной одежды мусульманских женщин некоторые ее элементы могут иметь незначительные отличия на первый взгляд. Так, незнающие могут спутать паранджу и никаб либо чадру. Можно еще больше запутаться, поскольку некоторые мусульманки предпочитают носить в сочетании несколько элементов одежды.

К примеру, чадра представляет собой легкое покрывало белого, черного или синего цвета, которым женщина закрывает фигуру с головы до ног, когда выходит из дома. При ношении чадры лицо, как правило, полностью не закрыто. Паранджа представляет собой верхнюю одежду в виде халата с длинными ложными рукавами. В этом элементе одежды лицо женщины закрыто волосяной сеткой - чачваном. Паранджа, она же бурка, в Дании будет запрещена в общественных местах.

Никаб, который нередко принимают за паранджу, представляет собой головной убор мусульманских женщин, в котором открытыми остаются только глаза - для этого предусмотрена узкая прорезь в ткани. Традиционные никабы - черного цвета.

Платиновая Буковина

Ключові слова: запрет на ношение никаба, запрет закрывать лицо в европе, запрет паранджи

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