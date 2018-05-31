



Украина готовится к безвизу с Таиландом - 31.05.2018 17:15

Во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом.

Напомним, что в марте 2018 года был открыт безвиз с Катаром, Кувейтом и островным государством Антигуа и Барбуда.

Безвизовый режим для граждан Украины заработал с июня 2017 года. Так, украинцы с биометрическими паспортами с 12 июня смогли воспользоваться преимуществами безвизовых путешествий в 28 страны Европейского Союза.

С начала дейстия безвизового режима страны ЕС посетили 17,6 миллиона украинских граждан, причем, только 4,2 миллиона украинцев имели при себе биометрический загранпаспорта. Между тем, новыми правилами при въезде в страны ЕС смогли воспользоваться по биометрике с начала действия безвиза 490 тысяч украинцев.

Для путешествий по безвизу необходимо иметь биометрический загранпаспорт. Обычные заграны тоже действуют, но для них потребуется оформление визы. Также необходимо достаточное количество средств для пребывания в странах ЕС и возвращения домой. Цель и условия своего визита в страны ЕС также необходимо объяснить пограничникам.

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