США вводит новые санкции против Ирана

- 31.05.2018 14:43
США вводит новые санкции против Ирана

В Министерстве финансов США заявили о введении новых санкций против Ирана. В частности, санкции коснутся шести граждан Ирана, а также трех организаций в стране.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского Минфина в среду, 30 мая.

В ведомстве отметили, что указанные физические лица и организации несут ответственность за серьезные нарушения прав человека. Речь идет о проправительственной группе "Ансар-е Хезболла", компании Hanista Programming Group, которая разрабатывает мобильные приложения, а также о тюрьме "Эвин" в Тегеране. Трое лидеров "Ансар-е Хезболлы", двое ответственных за цензуру чиновников, директор иранского государственного вещания IRIB также попали в санкционный список США.

Министрество финансов США заявило, что национальные ресурсы Ирана расходуются правительством, и они направлены для придушения свободы слова в стране.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном. Трамп также отметил, что в рамках соглашения с Тегерана были сняты определенные ограничения, которые будут возобновлены после выхода  США из соглашения.

 

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