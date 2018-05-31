США вводит новые санкции против Ирана- 31.05.2018 14:43
В Министерстве финансов США заявили о введении новых санкций против Ирана. В частности, санкции коснутся шести граждан Ирана, а также трех организаций в стране.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского Минфина в среду, 30 мая.
В ведомстве отметили, что указанные физические лица и организации несут ответственность за серьезные нарушения прав человека. Речь идет о проправительственной группе "Ансар-е Хезболла", компании Hanista Programming Group, которая разрабатывает мобильные приложения, а также о тюрьме "Эвин" в Тегеране. Трое лидеров "Ансар-е Хезболлы", двое ответственных за цензуру чиновников, директор иранского государственного вещания IRIB также попали в санкционный список США.
Министрество финансов США заявило, что национальные ресурсы Ирана расходуются правительством, и они направлены для придушения свободы слова в стране.
Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном. Трамп также отметил, что в рамках соглашения с Тегерана были сняты определенные ограничения, которые будут возобновлены после выхода США из соглашения.
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