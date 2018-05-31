



Тело без вести пропавшего буковинца обнаружили в колодце - 31.05.2018 14:15

На окраинах села Давидовка Сторожинецкого района Черновицкой области местные жители в одном из колодцев обнаружили тело мужчины.

О страшной находке люди сообщили в среду, 30 мая 2018 года. Патрульная полиция и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

После обследования прилегающей к месту происшествия территории были обнаружены документы человека, а также его одежда. Удалось установить, что мужчина числился еще с ноября 2017 года без вести пропавшим.

Для проведения необходимых процедур полиция направила обращение в суд. Необходимо выяснить, как тело разыскиваемого мужчины оказалось в колодце.

Платиновая Буковина, Черновцы

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