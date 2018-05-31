Укрлетеком с 1 июня повышает тарифы

- 31.05.2018 12:54
Укрлетеком с 1 июня повышает тарифы

С 1 июня 2018 года Укртелеком увеличивает стоимость тарифных планов для абонентов фиксированной телефонной связи.

В пределах 8,2-11,2% составит повышение для тарифных планов Домашний базовый, Общий базовый и Домашний безлимитный. 

Так, тарифный план Домашний безлимитный достигнет отметки 79 гривен в городе и 74 гривны в селе. Тариф Общий базовый подорожает до 63,48 гривен в городе и 59,47 гривны в селе. Повышение для тарифа Домашний базовый составит 74 гривны для города и 69 гривен для села. Местные звонки, как и прежде, тарифицироваться не будут.

Представители Укртелекома отметили, что тарифные планы, котоыре состоят из абонентской планы и граничных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, которые были установлены Нацкомиссией которая осуществляет регулирование в сфере связи и информатизации, изменены не будут.

Подоожание обусловили учеличением тарифов на материальные ресурсы, а именно - топлива, электроэнергии, что вызвало увеличение себестоимости предоставления услуг связи.

Платиновая Буковина

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