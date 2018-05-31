В Калифорнии заметили облако идеальной формы

- 31.05.2018 11:44
В Калифорнии заметили облако идеальной формы

Над городом Сан-Диего, то в Калифорнии, несколько дней назад местные жители заметили облако необычной формы. Образование в небе выглядело как идеально круглое кольцо, которое резонировало, то расплываясь в очертаниях, то снова обретая четкость. Один из удивленных калифорнийцев поспешил снять необычное явление на смартфон.

Видеоролик американец отправил Бретту и Блейку Казинсам, популярным конспирологам, а те в свою очередь поделились им на своем YouTube-канале. Их подписчики выдвинули несколько интересных версий необычного явления в атмосфере.

Сторонники конспирологических теорий полагают, что все это - результат работы таинственной научно-исследовательской станции HAARP на Аляске, из-за чего США могут влиять на атмосферные явления, контролировать погоду. По мнению этих людей, именно участившиеся на планете аномалии и являются показателем работы HAARP.

Согласно еще одной версии, проект NASA под названием "Голубой луч" мог послужить причиной такого явления. Люди полагают, что с помощью "Голубого луча" возможно управление массовым сознанием, и появление загадочного кольца из облаков является ничем иным, как демонстрацией результатов работы NASA.

Есть также люди, которые считают, что мы живем в матрице, и появление облака идеальной геометрической формы, возникшего случайно, является ничем иным, как сбоем в программе.

Нашлись также и такие, кто возложил вину за появление странного облака на инопланетян, якобы кольцо в атмосфере стало следом от НЛО круглой формы.

Впрочем, часть людей выдвинула мнение, что увиденное является ничем иным, чем божественным знаком свыше. Правда, что такой знак может означать, пока что никто не поспешил рассказать.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: кольцо в небе, облако в виде кольца

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