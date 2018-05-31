



В городах будет жить две трети населения мира - 31.05.2018 11:19

Согласно данным нового доклада Организации объединенных наций, население мира постепенно смещается в сторону больших городов. В ближайшие несколько десятков лет такая тенденция будет способствовать росту мегаполисов в мире.

Уже сейчас в городах проживает порядка 55% от всего населения мира. В соответствии с прогнозами Отдела народонаселения ООН, уже к 2050 году численность городских жителей в мировом соотношении составит 68%. Так. численность городов пополнится 2,5 миллиардами новых жителей.

В мире в 2030 году будет 43 мегаполиса, причем, население в каждом превысит отметку в 10 миллионов жителей. Для сравнения, в 1990 году в мире насчитывалось всего 33 столь крупных города.

В мире наметилась тенденция к переходу к городской жизни из сельской. Особенно такая динамика наблюдается в странах Азии. Несмотря на то, что сейчас там проживает около 50% городского населения, в будущем этот показатель изменится. Для сравнения, объемы городского населения в Северной Америке составляют 82% и 74% - в Европе. Наименее населены города в странах Африки - там на городское население приходится только 43% от общего числа жителей.

Платиновая Буковина

Всі новини