



С 1 сентября в Украине каждый новорожденный получит бэби-бокс - 31.05.2018 10:56

По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, с 1 сентября в Украине на каждого новорожденного будут выдавать так называемый бэби-бокс - набор вещей, который понадобится молодой маме с малышом в первые недели после рождения.

Гройсман отметил, что традиция бэби-боксов вводится в рамках поддержки рождаемости в Украине. В подарочный бокс вошли самые необходимые предметы для ухода за ребенком общей стоимостью около 5 тысяч гривен.

Пакет будет выдаваться дополнительно ко всем выплатам при рождении ребенка. В состав бокса войдут подгузники, пеленки, детская присыпка и масло, чепчики, сорочки, игрушки, два вида одеял, специальный матрасик для ребенка, а также печатные материалы по уходу за ребенком.

Напомним, Государственная служба статистики сообщает, что в Украине показатели смертности по-прежнему превышают показатели рождаемости. Так, по состоянию на январь-март 2018 года на 100 умерших приходится 55 новорожденых. В первом квартале нынешнего года в Украине родилось 84 607 детей, в то время как за аналогичный период 2017 года в Украине на свет появилось больше детей - 91 097.

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