РФ сохранит транзит газа через Украину- 31.05.2018 10:31
На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовім президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сохранить транзит природного газа через территорию Украины.
Путин отметил, что сейчас проводится обсуждение касаемо строительства газопровода Северный поток-2. Пока что неизвестно, какой объем газа будет поставляться по этому газопроводу, и какой объем будет проходить транзит через Украину.
Напомним, Северный поток-2 преусматривает строительство двух ниток газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность обеих ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров природного газа.
Ряд стран, в частности - Украина, Молдова, Литва, Латвия, Румыния, Венгрия, Польша, Чехия, Эстония, Словакия, - заяили, что строительство Севепрного потока-2 является угрозой для энергетической безопасности. В то же время, Германия и Финляндия дали разрешения на строительство газопровода на своей территории. Швеция и Дания разрешений пока что не давали.
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