РФ сохранит транзит газа через Украину

- 31.05.2018 10:31
РФ сохранит транзит газа через Украину

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовім президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сохранить транзит природного газа через территорию Украины.

Путин отметил, что сейчас проводится обсуждение касаемо строительства газопровода Северный поток-2.  Пока что неизвестно, какой объем газа будет поставляться по этому газопроводу, и какой объем будет проходить транзит через Украину.

Напомним, Северный поток-2 преусматривает строительство двух ниток газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность обеих ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров природного газа.

Ряд стран, в частности - Украина, Молдова, Литва, Латвия, Румыния, Венгрия, Польша, Чехия, Эстония, Словакия, - заяили, что строительство Севепрного потока-2 является угрозой для энергетической безопасности. В то же время, Германия и Финляндия дали разрешения на строительство газопровода на своей территории. Швеция и Дания разрешений пока что не давали.

Платиновая Буковина

Ключові слова: транзит газа через украину, украина для транзита газа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Стоматология в Украине должна быть бесплатной - Богомолец Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что к первичной медицинской
- 01.06.2018 17:54
На ЗНО 2018 по английскому отметили одно нарушение В Черновцах, как и в других городах Украины, 1 июня прошло тестирование по английскому языку. Напомним, что в нынешнем году
- 01.06.2018 17:04
В Черновцах пропала 17-летняя девочка 17-летняя черновчанка Анастасия Илащук пропала 30 мая 2018 года. Родственники девушки распространяют
- 01.06.2018 16:50
В мае 2018 года на Донбассе погибло 10 мирных жителей Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил отчет по Донбассу за май 2018 года.
- 01.06.2018 16:30
Метро в Венесуэле стало бесплатным 53 станции метро в столице Венесуэлы Каракасе теперь пускают для проезда людей, у которых нет билетов
- 01.06.2018 16:18
В Черновцах сломались три троллейбуса 11 маршрута Три из четырех новых троллейбусов Литан, прибывших из Днепра, которые обслуживат маршрут №11, сломаны.
- 01.06.2018 15:33
Поліція затримала чернівчанку під час збуту наркотиків Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку коштує понад 60 тисяч гривень. За збут
- 01.06.2018 15:19
Предприниматели восстановили контейнера Калинки после пожара Предприниматели пятого сектора Калиновского рынка в Черновцах, пострадавшие в результате пожара 19 марта, возобновили пострадавшие рабочие места.
- 01.06.2018 14:42
Нормандская встреча глав МИД состоится 12 июня Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным
- 01.06.2018 14:22
Камеры МКС сняли НЛО на видео На Международной космической станции камеры зафиксировали загадочный объект, зависший наз Землей. Видео было опубликовано в сети,
- 01.06.2018 13:05

Всі новини