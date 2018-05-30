



Эксперты проверили черновицкие водоемы перед пляжным сезоном - 30.05.2018 16:48

Санэпидемиологи озвучили первые исследования водоемов Черновицкой области касаемо безопасности купания.

Исполняющая обязанности директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталия Гопко напомнила, что декоративные озера в Черновцах не предназначены для купания, несмотря на соответствие эпидемическим показателям. Речь - об отсутствии мест для отдыха, факторов для безопасного купания.

В 11 водоемах Черновицкой област специалисты уже осуществили бактериологические, химические и вирусологические исследования воды. были проверены водоемы в Новоднестровске, в селе Грушевка Кельменецкого района, в селе Магала в комплексе "Солнечная долина". Кроме того, прошла исследования вода из реки Прут, взятая на территории городского пляжа Черновцов. На сегодняшний день в пробах воды, которые прошли проверку, отклонения не были обнаружены. В течение всего купального сезона обследования проб воды будут проводиться регулярно.

Отметим, что безопасность пляжей в Черновицкой области определяется не только исследованиями воды. Специальные комиссии тщательно проверят места для купания, прежде чем пляжам будут выданы паспорта. По обращению владельцев осуществляется проверка воды в бассейнах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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