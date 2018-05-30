Эксперты проверили черновицкие водоемы перед пляжным сезоном

- 30.05.2018 16:48
Эксперты проверили черновицкие водоемы перед пляжным сезоном

Санэпидемиологи озвучили первые исследования водоемов Черновицкой области касаемо безопасности купания.

Исполняющая обязанности директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталия Гопко напомнила, что декоративные озера в Черновцах не предназначены для купания, несмотря на соответствие эпидемическим показателям. Речь - об отсутствии мест для отдыха, факторов для безопасного купания.

В 11 водоемах Черновицкой област специалисты уже осуществили бактериологические, химические и вирусологические исследования воды. были проверены водоемы в Новоднестровске, в селе Грушевка Кельменецкого района, в селе Магала в комплексе "Солнечная долина". Кроме того, прошла исследования вода из реки Прут, взятая на территории городского пляжа Черновцов. На сегодняшний день в пробах воды, которые прошли проверку, отклонения не были обнаружены. В течение всего купального сезона обследования проб воды будут проводиться регулярно.

Отметим, что безопасность пляжей в Черновицкой области определяется не только исследованиями воды. Специальные комиссии тщательно проверят места для купания, прежде чем пляжам будут выданы паспорта. По обращению владельцев осуществляется проверка воды в бассейнах. 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: водоемы черновцов и области, безопасные для купания водоемы на буковине

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