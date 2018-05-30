В офисе Северного потока арестовали имущество

- 30.05.2018 16:35
В офисе Северного потока арестовали имущество

Сообщения о наложении обеспечительных мероприятий в рамках взыскания с российского Газпрома по требованию Нафтогаза Украины средств были получены представителями "Северного потока-2".

В то же время, характер обеспечительных мероприятий, о которых идет речь, представитель раскрывать не стал. Вполне вероятно, что речь идет об аресте активов.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко также сделал заявление о старте процесса принудительного взыскания средств с Газпрома. В НАК Нафтогаз данную информацию также подтвердили.

Отметим, что в офис компании Nord Stream - оператора газопровода "Северный поток" - в Швейцарии вечером 29 мая наведались судебные приставы. Имущество компании было описано в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда от 28 февраля 2018 года по транзитному спору Нафтогаза с Газпромом.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: спор Нафтогаза и Газпрома, арест имущества газпрома, северный поток взыскание имущества, взыскание активов газпрома

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