Двоє молодиків за допомогою сльозогінного газу обікрали буковинку

- 30.05.2018 16:08
Двоє молодиків за допомогою сльозогінного газу обікрали буковинку

Зловмисники віком 22 та 31 років проникли до будинку жительки села Верхні Петрівці Сторожинецького району та відкрито заволоділи її двома ноутбуками, планшетом та грошима.

Поліцейські Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області в ході проведення оперативно-розшукових дій затримали двох жителів Чернівців за вчинення грабежу.

У день вчинення злочину, один із порушників підвозив на автомобілі племінника потерпілої. Під час поїздки чоловік похвалився водію, що залишив своїй тітці на зберігання велику суму грошей. Після чого зловмисник дізнався від свого пасажира, де проживає його родичка та вирішив викрасти гроші.

Того ж дня, порушник серед знайомих знайшов собі напарника. Після чого, пізно увечері, вони направилися до помешкання потерпілої вчиняти злочин. Спочатку один із зловмисників постукав у вікно та повідомив потерпілій, що привіз її п’яного племінника і потрібно, щоб вона його забрала. Однак заявниця йому відповіла, що не може забрати родича, оскільки здоров’я їй не дозволяє.

Після чого зловмисники застосували до жінки сльозогінний газ та проникли до її помешкання. У будинку грабіжники застосували до потерпілої фізичне насильство та викрали її майно. Один із зловмисників раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Поліцейські вилучили у порушників викрадене ними майно.

Слідчі оголосили грабіжникам підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки чернівці, національна поліція чернівці

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