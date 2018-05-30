



Укрзализныця предлагает ускорить поезда Интерсити+ - 30.05.2018 16:02

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что закупка вагонов Talgo для поездов "Интерсити+" позволит увеличить скорость локомотивов на 20-25%. Увеличение скорости достигается за счет облегченного кузова вагонов Talgo.

Нововведения предполагается начать с поезда сообщением Киев-Одесса. Если сейчас поезд преодолевает маршрут за 7 часов 11 минут, то время в пути после замены вагонов может быть сокращено до 5,5 часов. Сейчас специалист овуществляют анализ способов увеличить скорость поезда "Интерсити+" на существующей инфраструктуре, без необходимости создавать параллельные новые пути.



Представители УЗ отмечают, что вагоны Talgo отлично показали себя в других странах на существующей инфраструктуре, и благодаря им скорость движения поезда может быть увеличена на 20-25%.

На закупку подвижного состава потребуется от 250 до 400 миллионов долларов, отмечают в Укрзализныце. На участке по маршруту поезда Киев-Одесса Укрзализныця способна собственными силами проевести все необходимые инфраструктурные работы.

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Евгения Кравцова, проект может быть реалихован за два года. Если говорить о создании отдельной скоростной линии Киев-Одесса, то ее строительство при условиях долгосрочной государственной программы обойдется Укрзализныце в 5 миллиардов долларов.

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