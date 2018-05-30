



В Черновцах с 30 мая по 5 июня перекроют движение на Театральной площади - 30.05.2018 15:18

В Черновцах в период с 30 мая по 5 июня будет полностью перекрыто движение на площади Театральной. Кроме того, на участке от улицы Штейнбарга до улицы Степана Бандеры в указанный период времени будет запрещена стоянка транспорта.

Информацию об ограничении движения и стоянки транспорта опубликовали на официальном сайте Черновицкого городского совета.

Данные мероприятия предполагают гарантию безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на период проведения в Черновцах урбанистично-культурных мероприятий в рамках проекта "Мастерская города".

В нынешнем году Мастерская города будет проходить как в исторической части Черновцов, так и в отдаленных районах - в частности, в Садгоре и на Каличанке. Собственно, открытие фестиваля состоится завтра, 31 мая.

Платиновая Буковина, Черновцы

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