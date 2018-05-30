В Черновцах с 30 мая по 5 июня перекроют движение на Театральной площади- 30.05.2018 15:18
В Черновцах в период с 30 мая по 5 июня будет полностью перекрыто движение на площади Театральной. Кроме того, на участке от улицы Штейнбарга до улицы Степана Бандеры в указанный период времени будет запрещена стоянка транспорта.
Информацию об ограничении движения и стоянки транспорта опубликовали на официальном сайте Черновицкого городского совета.
Данные мероприятия предполагают гарантию безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на период проведения в Черновцах урбанистично-культурных мероприятий в рамках проекта "Мастерская города".
В нынешнем году Мастерская города будет проходить как в исторической части Черновцов, так и в отдаленных районах - в частности, в Садгоре и на Каличанке. Собственно, открытие фестиваля состоится завтра, 31 мая.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 30.05.2018 17:43
- 30.05.2018 17:29
- 30.05.2018 17:13
- 30.05.2018 17:09
- 30.05.2018 16:48
- 30.05.2018 16:35
- 30.05.2018 16:08
- 30.05.2018 16:02
- 30.05.2018 14:45
- 30.05.2018 14:13