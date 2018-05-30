Е-билет в троллейбусах Черновцов заработает через 3 месяца

- 30.05.2018 14:13
Е-билет в троллейбусах Черновцов заработает через 3 месяца

 

Заместитель Черновицкого городского головы Владимир Середюк рассказал, по какому принципу в троллейбусах Черновцов будет работать система электронного билета.

Ранее предполагалось запустить систему в троллейбусе маршрута №2, но позднее решили ввести ее во всем черновицком электротранспорте. Для введения системы электронного билета Черновицким троллейбусным управлением будут закуплены 100 мобильных валидаторов, которые будут использоваться исключительно кондукторами.

Принимая оплату з проезд у пассажира, кондуктор будет использовать одну из трех специальных карт. Про одной карточке валидатор напечатает чек на проезд по полной стоимости, вторая карта обеспечит печать чека на проезд по льготному тарифу для студентов и школьников. Третья же карта позволит напечатать чек для пенсионеров или пассажиров других льготных категорий, которые расчитывают на бесплатный проезд. После печати каждый чек выдается пассажирам.

По словам Середюка, пассажир может и не брать чек, однако, его поездка будет уже официально записана. Кроме того, оплатить проезд можно будет по технологии pay-pass - банковской карточкой с бесконтактным чипом. В этом случае валидатор также напечатает чек. Система электронного билета, которую вводят в Черновцах, позволит получить максимально точную информацию о поездках в троллейбусе, о пассажиропотоке, трафике, времени и месте.

Систему электронного билета в муниципальном электротранспорте Черновцов планируют запустить в течение ближайших трех месяцев. Соответсвующий Меморандум о реализации проекта "Умный и безопасный город  Черновцы-2020" будет подписан сегодня мэром Черновцов Алексеем Каспруком, главой группы инновационных решений СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Евгением Лисняком, главой правления Ощадбанка Андреем Пышным и членом правления ОО "Агентство "Общие усилия" Алексеем Поповичем.

Платиновая Буковина, Черновцы

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