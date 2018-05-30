



Когда на Земле впервые выпал снег - 30.05.2018 12:40

Специалистами из университета Орегона была создана модель поверхности нашей планеты, какой она была 2,4 миллиарда лет назад. Благодаря данному исследованию во главе с Ильей Биндеманом удалось установить время возникновения суши и период, когда на Земле выпал самый первый снег.

Как выяснилось в результате моделирования, первая суша вышла на поверхность из океана примерно 2,5 миллиарда лет назад. Это внесло свои коррективы в ряд природных и биологических процессов Земли. Благодаря тому, что на планете возникла суша, микроорганизмы начали развиваться, поскольку им пришлось эволюционировать, чтобы выжить под солнечными лучами.

Спустя некоторое время Земля получила способность отражать излучение, что привело к первым похолоданиям и, как следствие, к первым снегопадам. Что же касается погоды на Земле в те времена, то она была на порядок теплее, чем в современности.



Возникновение суши, способной впитывать углекислый газ, также помогло охладить планету. Такой вывод предоставили ученые по итогам анализа образцов пород, возраст которых составляет 2,5 миллиарда лет назад. Стоит отметить, что исследования в данной сфере будут продолжаться и дальнейшем. По утверждениям специалистов, очень важно понять, какие процессы проиходили с Землей в столь давние времена, чтобы дать наиболее точную оценку того, что происходит на нашей планете сейчас.

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