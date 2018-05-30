



На Буковине 60-летняя женщина пострадала от укуса змеи - 30.05.2018 11:31

В Сторожинецком районе Черновицкий области в селе Верхние Петровцы 60-летняя местная жительница пострадала от укуса змеи.

Как стало известно, женщина отправилась за ягодами в лес и не заметила в траве ядовитую змею. Гадюка укусила женщину в руку. Пострадавшую оперативно доставили в Сторожинецкую центральную районную больницу.

По информации пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Медучреждение обеспечено противозмеиной сывороткой в достаточном объеме.

В ГСЧС напомнили, что с установлением теплой погоды люди чаще выезжают на природу, в особенности, на водоемы, в лес, за город, где нередко обитают змеи. В Карпатах встречаются медянка, уж, гадюка обыкновенная, веретеница, безногая ящерица, которую нередко принимают за змею. Медянка и гадюка обыкновенная являются ядовитыми. В нынешнем году в медучреждения Черновицкой области с укусами змей уже поступали несколько пациентов, в том числе и дети.

Укусы змей женщины и дети переносят тяжелее, чем мужчины. При укусе змеи необходимо как можно скорее обездвижить укушенную конечность, так как при движении яд быстрее проникает в кровь. Конечность нужно по максимуму освободить от одежды, браслетов, носков и прочего, чтобы избежать отека. Также пострадавшему дают достаточное количество жидкости - воды или чая. После следует немедленно доставить в ближайшую больницу. Предлагаем ознакомиться с алгоритмом действий первой помощи при укусе змеи. Место укуса нужно аккуратно, но тщательно промыть водой. Пострадавший должен быть размещен так, чтобы место укуса располагалось ниже тела. Далее следует расположить выше раны повязку, начиная сверху и спускаясь постепенно. Повязка должна быть весьма тугой, чтобы предупредить возвращение венозной крови и не допустить распространения с ее помощью яда по телу. Наряду с этим, повязка не должна препятствовать движению крови по артериям. Если повязка была наложена правильно, пульс будет прощупываться ниже нее, в то время как вены несколько вздуются. Укус может кровоточить после наложения повязки. Это позволит крови самостоятельно вывести из раны часть яда. Поврежденную конечность необходимо иммобилизировать с помощью шины. Далее следует наложить холодный компресс, желательно, со льдом, чтобы не допустить возможное распространение яда.

Платиновая Буковина, Черновцы

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