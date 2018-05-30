



В Варшаве попала в ДТП иномарка с украинскими студентами - 30.05.2018 10:41

В Варшаве десять украинских студентов попали в автомобильную аварию. Отмечается, что все десятеро возвращались с вечеринки на реке Висла и ехали в одном автомобиле.

Авария произошла утром 30 мая примерно в 3:00.

С управлением автомобиля Mercedes водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился на кольцевой развязке, в результате чего допустил столкновение автомобиля с электропорой. ДТП привело к нарушению движения автомобилей и трамваев.

На переднем кресле возле водителя ехали двое пассажиров, еще пятеро расположились на сидениях сзади, и еще двое путешествовали в багажние автомобиля. В результате столкновения двое последних оказались заблокированы в багажнике. потому для их освобождения были задейстованы пожарные со спецтехникой.

В результате никто из студентов не получил серьезных травм, поскольку в авто они располагались очень близко друг к другу, несмотря на то, что авария была серьезной. Все находившиеся в машине были украинскими студентами в возрасте от 20 лет и старше, которые находятся в Варшаве на учебе.

Когда полиция прибыла на место, водитель заявил, что не был за рулем автомобиля. Проходить тест на содержание алкоголя в крови он также отказался. За совершение преступления ему грозит лишение водительских прав и лишение свободы до 10 лет.

Платиновая Буковина

Всі новини