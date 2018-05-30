



Черновицкие лучники-юниоры взяли золото на чемпионате Украины - 30.05.2018 10:25

Чемпионат Украины среди по стрельбе из лука среди юниоров 1998 года и младше состоялся во Львове.

У юных спортсменов появилась отличная возможность показать себя и олучить шанс отправиться на Чемпионат Европы в составе молодежной сборной Украины. Отметим, что чемпионат Европы состоится в Греции, в городе Пафос с 26 июня по 1 июля 2018 года.

В Чемпионате Украины принимали участие сборные команды из 8 областей Украины и города Киева. Черновицкая команда Микс завоевала золото соревнований.

В команду вошли Иван Кожокар (2000 год рождения) и Евгения Сусленская (2002 года рождения).

Платиновая Буковина, Черновцы

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