Преступник на свободе убил троих людей в Бельгии

- 30.05.2018 10:22
Преступник на свободе убил троих людей в Бельгии

В Бельгии, в городе Льеж, 29 мая неизвестный мужчина открыл стрельбу. В итоге погибло трое человек - двое полицейских, а также случайный человек, пассажир авто, которое произжало мимо в момент происшествия. Нападавший завахтил женщину в плен, но ее удалось спасти в ходе спецоперации. Стрелявшего ликвидировали правоохранители.

Как рассказал министр юстиции Бельгии Кун Генс, устроивший стрельбу мужчина находился в так называемом тюремном отгуле. В исправительное учреждение он должен был вернуться 29 мая.

В администрации учреждения отметили, что мужчина уже получал разрешения на отгулы на один-два дня, это происходило 24 раза. Руководство тюрьмы не предполагало, что во вермя одного из таких отгулов что-то произойдет.

Стоит отметить, что в рамках ресоциализации - то есть, подготовки заключенных к выходу на свободу, в Бельгии часто практикуют подобные тюремные отгулы.

Стрелявшим оказался 36-летний Бенжамен Эрман. По обвинению в незаконном обороте наркотиков мужчину в 2017 году приговорили к тюремному заключению сроком на 3 года. Ранее он тоже оказывался под пристальным вниманием полиции за другие правонарушения, однако, ене было никаких причин подозревать его в экстремизме либо террористической деятельности. Неизвестно также, был ли связан Эрман с террористическими группировками, в частности - с ИГИЛ.

Платиновая Буковина

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