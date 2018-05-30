Через які зміни власних даних треба повідомляти податкову- 30.05.2018 09:26
Як повідомила начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового Кодексу України, фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання тощо), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР.
Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.
Заява за формою № 5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.
Посадовець також поінформувала, що внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – процедура безкоштовна.
Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
- 30.05.2018 17:43
- 30.05.2018 17:29
- 30.05.2018 17:13
- 30.05.2018 17:09
- 30.05.2018 16:48
- 30.05.2018 16:35
- 30.05.2018 16:08
- 30.05.2018 16:02
- 30.05.2018 15:18
- 30.05.2018 14:45