



Через які зміни власних даних треба повідомляти податкову - 30.05.2018 09:26

Як повідомила начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового Кодексу України, фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання тощо), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Заява за формою № 5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Посадовець також поінформувала, що внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – процедура безкоштовна.

Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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