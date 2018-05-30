Чернівчанин викрав у сусіда телефон на продав його- 30.05.2018 09:06
Викрадене майно зловмисник продав на вулиці пересічному громадянину. За скоєне крадій відповідатиме на лаві підсудних.
У середині травня до Чернівецького відділу поліції звернувся 58-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала з його квартири мобільний телефон.
Поліцейські на місці події встановили, що обстановка у помешканні не порушена та відсутні сліди проникнення до квартири. Слідчі дійшли до висновку, що крадіжку вчинила особа з числа знайомих потерпілого.
Оперативники відразу почали перевіряти дану версію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Чернівецького відділу поліції встановили крадія. Ним виявився 41-річний сусід заявника, котрий напередодні крадіжки гостював у нього.
Слідчі оголосили крадію підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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