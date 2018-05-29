



За вихідні на Буковині стались смертельні ДТП - 29.05.2018 16:41

Внаслідок автопригод двоє буковинців загинуло та четверо з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних установ.

27 травня о 16 годині на автодорозі неподалік села Довжок Новоселицького району автомобіль «АУДІ» зіткнувся з автомобілем «МАЗДА», який рухався йому назустріч.

Двох пасажирів обох легковиків доставили до медичних установ з численними тілесними ушкодженнями. Ще один пасажир «АУДІ» від отриманих травм помер.

Інша автопригода трапилася 28 травня у селі Дихтинець Вижницького району. 55-річний водій автомобіля «АУДІ» здійснював обгін іншого транспортного засобу та допустив наїзд на 17-річного підлітка. Хлопець вийшов з автобуса та перебігав проїжджу частину дороги попереду зупиненого маршрутного транспортного засобу. Внаслідок ДТП юнак загинув на місці пригоди.

Того ж дня, на автодорозі у селі Колінківці Хотинського району автомобіль «МЕРСЕДЕС» зіткнувся з автомобілем «АУДІ». Внаслідок автопригоди з численними травмами неповнолітнього водія автомобіля «МЕРСЕДЕС» та його 17-річного пасажира у стані коми доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців.

У всіх випадках водії транспортних засобів були тверезими.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних пригод. Слідчі вже звернулися до суду про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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