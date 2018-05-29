ЗНО по иностранным языкам в Черновцах прошло без нарушений

- 29.05.2018 16:18
ЗНО по иностранным языкам в Черновцах прошло без нарушений

Внешнее независимое оценивание по иностранным языкам (по французскому, немецкому и испанскому языкам) состоялось в Украине 29 мая.

В Черновицкой области работал один пункт тестирования по этим предметам - ЗНО все зарегистрированные участники могли сдать в черновицком лицее №4.

По словам завотделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области Любови Якименко, всего было зарегистрировано 196 участников тестирования по иностранным языкам. Явка составила 180 человек. Из них тесты по испанскому языку вдавали 2 участников.

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ЗНО по иностранным языкам в Черновицкой области прошло без нарушений.

Следующее тестирование - по английскому языку - состоится 1 июня.

Платиновая Буковина, Черновцы

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